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موسكو تعلن تدمير مستودعات للذخيرة في ضواحي كييف

موسكو تعلن تدمير مستودعات للذخيرة في ضواحي كييف
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة في مقاطعة جيتومير كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي كييف، وإسقاط طائرتين ومروحية.

العالم ـ أوروبا

وقال: "دمرت صواريخنا التي أطلقت من البحر مستودعات ضخمة للذخيرة في بلدتي أوشومير وفيسيلوفكا في مقاطعة جيتومير، كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف".

وأضاف: "خلال الساعات القليلة الماضية أسقطنا 3 طائرات أوكرانية إضافية، اثنتان (Su-24s) غرب قرية كوروستين في منطقة جيتومير، وثالثة من طراز (Su-25) فوق قرية دروجكوفكا في منطقة دونيتسك".

وأشار إلى أنه "في مدينة ماريوبول، وعلى بعد 5 كيلومترات من الساحل فوق بحر آزوف، تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز (Mi-8)، كانت متوجهة لإخلاء طارئ لقادة (كتيبة آزوف) النازية، تخلوا عن مأموريهم، كما تم إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من قرية تشيرنوبايفكا".

وتابع: "ضرب الطيران التكتيكي الروسي 41 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها اثنان للصواريخ، ومحطة حرب إلكترونية، ومخازن ذخيرة ميدانية، و24 نقطة إسناد ومرآب للمعدات العسكرية الأوكرانية".

ولفت إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية تم تدمير 123 طائرة و74 مروحية، 309 طائرات بدون طيار، 1721 دبابة وعربة قتالية، و172 راجمة صواريخ، و721 مدفعا و1568 عربة مختلفة".

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