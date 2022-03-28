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مراسلة العالم: تحالف العدوان يوجه مرتزقته باحتجاز مقطورات المشتقات النفطية والغاز المنزلي بالجوف ومأرب وعدم السماح بمرورها إلى صنعاء

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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