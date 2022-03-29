مصر وقطر تشكلان لجنة وزارية لتعزيز التعاون

العالم-قطر

وأصدر الجانبان في أعقاب جلسة مباحثات ثنائية في القاهرة عقدت مساء اليوم بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والقطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بيانا أوضحا فيه أن "الاجتماع تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشاد الجانبان بـ"عمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

كما ثمن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين، معلنان عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.