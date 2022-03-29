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إلا في خطوة رد جوابية..

بیسکوف: روسيا لا تنوي التفكير بإرسال قواتها إلى أي دولة في الناتو

بیسکوف: روسيا لا تنوي التفكير بإرسال قواتها إلى أي دولة في الناتو
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تنوي التفكير في إرسال قواتها إلى أي دولة من بلدان الناتو "إلا في خطوة جوابية، أو إذا اضطروها لذلك".

العالم - روسيا

وقال بيسكوف في تصريح لقناة PBS الأمريكية: "إن لم يكن ذلك خطوة جوابية وإن لم يجبرونا على القيام بذلك. فنحن لا نستطيع التفكير في ذلك ولا نريد التفكير في ذلك".

وجاء هذا الكلام ردا على سؤال الصحفي عما إذا كان من الممكن تصور الوضع الذي سترسل روسيا قواتها فيه إلى دولة من دول الناتو.

ويأتي ذلك على خلفية اتخاذ حلف الناتو خطوات لتعزيز "جناحه الشرقي"، حيث يتم نشر قوات أمريكية إضافية في دول قريبة من روسيا.

وكانت روسيا قد أعربت عن قلقها بشأن اقتراب البنية التحتية للناتو من حدودها، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات لحماية نفسها ومصالحها.

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