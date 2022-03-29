اليابان تطالب الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين: "حتى الآن، لا توجد إخطارات بأن العقود الحالية مع الشركات اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستندرج تحت شرط التحويل إلى روبل. ومع ذلك، إذا تم تلقي هذه الطلبات، فإن الحكومة اليابانية تود مطالبة الشركات بعدم الموافقة لمثل هذه الاشتراطات".

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، اعتبارا من 5 أبريل، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية اليابانية السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، حيث قدمت له احتجاجا على قرار موسكو الانسحاب من محادثات السلام مع طوكيو.

ووفقا لوكالة أنباء كيودو، فإن نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري هو من سلَم الاحتجاج إلى السفير الروسي.

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياسي، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير عادلة وغير مقبولة.

بالمقابل، وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بوقت سابق، قرار التخلي عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا وعادل" في سياق مصير جزر الكوريل.

وزارة الخارجية الروسية أعلنت ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن اليابان قررت تجريد روسيا من صفة دولة ذات أفضلية وذلك بسبب الأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا؟

وقال كيشيدا بهذا الصدد: "قررنا حرمان روسيا من صفة ذات أفضلية (في العلاقات التجارية)".

ويأتي هذا القرار تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا كما والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة هناك.