أستراليا تعلن فرض عقوبات ضد 39 روسيا

العالم - أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صدر عن الوزيرة ونشر على موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا تفرض أول باقة من العقوبات ضد مواطنين روس "مسؤولين عن جرائم الفساد، التي كشفها المحامي سيرغي ماغنيتسكي، وكذلك ضد من تعتبرهم متورطين في وفاته".

وقال البيان: "ستحترم الحكومة (الأسترالية) ذكرى ماغنيتسكي وجميع من يدافعون عن سيادة القانون، من خلال فرض عقوبات وحظر على 14 مواطنا روسيا متهمين بالفساد و 25 آخرين... متورطون في إساءة معاملته ووفاته".

وأضافت الوزيرة أن المواطنين الروس الذي تشملهم هذه العقوبات، سيواجهون عددا من القيود الاقتصادية بما في ذلك تجميد الحسابات وحظر دخول أستراليا. وأوضحت: "يضمن ذلك أن أستراليا لن تصبح ملجأ لمن يواجه القيود (المماثلة) في الدول ذات التفكير المماثل".

تبنت الولايات المتحدة "قانون سيرغي ماغنتسكي لسيادة القانون والمساءلة" في عام 2012. ويقضي القانون باستخدام العقوبات أحادية الجانب تجاه الروس المسؤولين برأي واشنطن عن انتهاك حقوق الإنسان في روسيا.