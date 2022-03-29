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الكرملين: إن لم يدفع الاتحاد الأوروبي قيمة إمدادات الغاز بالروبل سنتخذ قرارات مناسبة للرد عليه

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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