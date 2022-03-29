الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

في نينوى وصلاح الدين و الأنبار..

عمليات واسعة للحشد الشعبي والقوات الأمنية في 3 محافظات عراقية

عمليات واسعة للحشد الشعبي والقوات الأمنية في 3 محافظات عراقية
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

شرعت هيئة الحشد الشعبي والقوات الامنية في تطهير والتفتيش عن العناصر الارهابية في في الجزيرة والمناطق المشتركة بين محافظات نينوى وصلاح الدين و الأنبار.

العالم - العراق

وقال اعلام الحشد، ان هيئة الحشد الشعبي {قيادات عمليات نينوى وصلاح الدين و الأنبار} والقطعات الملحقة بها، وضمن قيادة العمليات المشتركة قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وبإسناد قيادة القوصة الجوية وطيران الجيش شرعت بواجب التطهير والتفتيش للقضاء على المجاميع الإرهابية وتدمير اوكارهم لتأمين الأمن والاستقرار في مناطق التهديد وتواجد الإرهابيين في الجزيرة والمناطق المشتركة بين محافظات نينوى وصلاح الدين و الأنبار.

واضاف اعلام الحشد، : ان "قيادة عمليات الأنبار شرعت بعملية (أسود الصحراء)، الثلاثاء، والتي تستهدف مناطق شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل".
وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح ان "قواتنا انطلقت، صباح اليوم، بعملية أمنيّة من ثلاثة محاور رئيسة وبأربعة ألوية من القيادة وهي ( 13-17-18-19) من الحشد الشعبي اضافة لفوج درع القائم والحشد في محافظة الانبار وبإسناد مديريات هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف مصلح ان العملية تستهدف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك مع الجيش العراقي واسناد طيران الجيش".

كما شرعت قيادة عمليات صلاح الدين بالحشـد الشعبي، الثلاثاء، بألويتها والقوات الأمنية بعملية أمنية واسعة في جزيرة صلاح الدين.

وشارك بالعملية الألوية (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع وفوج طوارئ شرطة صلاح الدين واللواء 91 جيش بإسناد طيران الجيش.
وتأتي هذه العمليات ضمن الخطط المرسومة لمنع اي تهديد لخلايا داعش على أمن وأستقرار المحافظة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الحشد ينفذ عملية أمنية جنوب سامراء

الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر خلايا "داعش" النائمة في بغداد

الحشد الشعبي يطيح "بضابط وهمي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نيجيريا.. مسلحون يهاجمون مطارا وقرى كادونا ويقتلون العشرات والجيش يرد بغارات جوية

خلال صلاة الفجر.. مقتل مواطن بإطلاق نار في مسجد بالأردن

لقاء مرتقب بين وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني في الصين

ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن

سبع دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم التطوع للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني

كتلة التنمية والتحرير بمجلس النواب اللبناني تدعو إلى مكافحة الاحتكار