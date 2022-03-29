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اليمن: برنامج إسعافي لتموين المواطنين بالغاز المنزلي

اليمن: برنامج إسعافي لتموين المواطنين بالغاز المنزلي
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكدت الشركة اليمنية للغاز، تنفيذ برنامج إسعافي لتموين المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات بالغاز المنزلي المستورد في ظل القطاع المفروض على مقطورات الغاز من قبل مرتزقة العدوان.

العالم - اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة "علي معصار"، أنه نتيجة لاستمرار التقطع على مقطورات الغاز المنزلي من قبل مرتزقة العدوان في مناطق خط الحصون- ردمية بن معيلي- صافر، اضطرت الشركة إلى اتباع آلية مناسبة لتوزيع الغاز.

وبين أن الآلية تتضمن تغطية احتياجات المواطنين من الغاز المستورد الذي يتم توزيعه للسيارات والمصانع والقطاع التجاري وهو أغلى كلفة نظرا لاحتجاز تحالف العدوان لسفن الغاز المستورد وفرض غرامات جراء هذا الاحتجاز التعسفي.

ونفى الناطق الرسمي للشركة، صحة المعلومات التي تداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار الغاز المحلي.

وطمأن المواطنين أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار الغاز المنزلي المحلي، مؤكدا حرص الشركة على توفير هذه المادة للمواطنين بالأسعار المناسبة تخفيفاً لمعاناتهم نتيجة استمرار العدوان والحصار.

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