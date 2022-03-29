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شويغو يحذر من تسليم الغرب الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا

شويغو يحذر من تسليم الغرب الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تسليم الغرب الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا تصرف غير مسؤول، وتوزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدًا للدول الأوروبية.

العالم - روسيا

وقال الوزير: "نحن نعتبر موقف الغرب، الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، موقفا غير مسؤول، وتوزيعها العشوائي على السكان والمرتزقة لا يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع وقد يشكل في المستقبل تهديدًا للأوروبيين أنفسهم".

وأضاف شويغو: :عواقب الاستخدام غير المدروس لأسلحة معينة من قبل الجيش الأوكراني تتجلى في مناطق مختلفة"، مشيرا على وجه الخصوص إلى "وجود تهديد حقيقي للملاحة المدنية في البحر الأسود"، بسبب الالغام البحرية.

وتابع الوزير: "أولاً ، فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا. وبوجه عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية. وتم خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح لنا بتركيز الاهتمام الرئيسي والجهود الرئيسية على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.

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