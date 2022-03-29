الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن تضبط 48 متورطا في قضايا الاعتداء على خط النفط القديم

الأردن تضبط 48 متورطا في قضايا الاعتداء على خط النفط القديم
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 قضية اعتداء على خط النفط القديم (التابلاين)، بلغ عدد المتورطين فيها حوالي 48 شخصا.

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إنه تم أتحاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهم من قبل محافظ المفرق.

وأوضح المجالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية، أن الاعتداءات تمثلت بسرقة أجزاء من أنابيب الخط بعد أعمال حفر وقص باستخدام أدوات مختلفة لغايات بيع تلك الأجزاء كـ«خردة».

وأكد المتحدث الرسمي، أنه تم تحويل جميع القضايا إلى المدعي العام ضمن الأصول لأجراء المقتضى القانوني، مشددا على أن الجهود مستمرة من قبل محافظ المفرق وشرطة البادية الملكية لمتابعة الاعتداءات التي تقع على الخط وضبط المتورطين بمثل تلك الأفعال، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية مازن الفراية.

وأشار إلى أن خط النفط القديم هو من الممتلكات العامة وتقوم الوزارة بدورها من خلال أجهزتها الأمنية والإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.

وختم المجالي حديثه داعيا، المواطنين إلى عدم التردد بإبلاغ الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية عن أي اعتداء على المال العام أو أي مظهر يمكن أن يخل في الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدا أن المواطن هو الشريك الاستراتيجي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتطبيق مبدأ سيادة القانون وفرض الأمن وضبط المخالفين والمعتدين.

وكان مواطنون تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر قيام أشخاص بالاعتداء على خط النفط القديم (التابلاين).

روابط ذات صلة

عبدالله الثاني: 'حل الدولتين' أساس التسوية

زيارة سرية لوزير الأمن الداخلي 'الإسرائيلي' إلى الأردن

تخفيف القيود المفروضة جراء كورونا في الأردن

لجنة مكافحة الأوبئة الأردنية تكشف عن تطور جديد بخصوص انتشار كورونا

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عیون العراقیين والسوریين مسمرة اليوم نحو ملعب الشعب في بغداد

ما الابعاد الامنية والعسكرية على عملية الخضيرة البطولية؟

عملية الخضيرة البطولية والرد على مسار التطبيع

اسطورة الأمن السيبراني الاول في العالم تتهاوی کالورق..

الآثار التاريخية لمدينة كرمانشاه

شاهد: أوروبا تجمد الاصول العقارية لحاكم مصرف لبنان