الأردن تضبط 48 متورطا في قضايا الاعتداء على خط النفط القديم

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إنه تم أتحاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهم من قبل محافظ المفرق.

وأوضح المجالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية، أن الاعتداءات تمثلت بسرقة أجزاء من أنابيب الخط بعد أعمال حفر وقص باستخدام أدوات مختلفة لغايات بيع تلك الأجزاء كـ«خردة».

وأكد المتحدث الرسمي، أنه تم تحويل جميع القضايا إلى المدعي العام ضمن الأصول لأجراء المقتضى القانوني، مشددا على أن الجهود مستمرة من قبل محافظ المفرق وشرطة البادية الملكية لمتابعة الاعتداءات التي تقع على الخط وضبط المتورطين بمثل تلك الأفعال، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية مازن الفراية.

وأشار إلى أن خط النفط القديم هو من الممتلكات العامة وتقوم الوزارة بدورها من خلال أجهزتها الأمنية والإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.

وختم المجالي حديثه داعيا، المواطنين إلى عدم التردد بإبلاغ الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية عن أي اعتداء على المال العام أو أي مظهر يمكن أن يخل في الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدا أن المواطن هو الشريك الاستراتيجي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتطبيق مبدأ سيادة القانون وفرض الأمن وضبط المخالفين والمعتدين.

وكان مواطنون تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر قيام أشخاص بالاعتداء على خط النفط القديم (التابلاين).