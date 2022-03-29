شاهد: أوروبا تجمد الاصول العقارية لحاكم مصرف لبنان

العالم - لبنان

ففي وقت يتمع بحصانة كاملة في لبنان، تلاحق قضايا الفساد سلامة وشقيقه ومقربين آخرين منه في اوروبا. وحدة التعاون القضائي الأوروبية يوروجاست، قالت ان كلاً من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصدرت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري قرارات بتجميد أصول مرتبطة بالتّحقيق الجاري في حقّ خمسة مشتبه فيهم لم تذكر أسماءهم في تبييض أموال قضت تبلغ قيمتها مئة وعشرين مليون يورو أي ما يعادل مئة وثلاثين مليون دولار.

يوروجاست اوضحت أن تهمة هؤلاء هي اختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على ثلاثمئة وثلاثين مليون دولار وخمسة ملايين يورو، بين عامي الفين واثنين والفين وواحدة وعشرين.

وفي التفاصيل فقد حجزت المانيا على ثلاثة عقارات وأسهمٍ في شركة عقارات، تُقدّر قيمتها بحوالى ثمانية وعشرين مليون يورو. كما حجزت على أصول أخرى بقيمة تصل إلى سبعة ملايين يورو.

‏وفي فرنسا، تمّ الحجز على مجمعين عقارييَن في باريس بقيمة ستة عشر مليون يورو، وعدد من الحسابات المصرفية في كل من فرنسا وموناكو إلى جانب مبنى في بروكسل. بدورها حجزت سلطات لوكسمبورغ على حوالى احد عشر مليون يورو في عدد من الحسابات المصرفية هذا ناهيك عن عدد من اصول عقارية جمدتها سويسرا سابقا بلغت قيمتها نحو خمسين مليون يورو.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاميركية فان الادعاء في ميونيخ أكد أن بيان 'يوروجاست' أشار إلى التحقيقات المتعلقة بسلامة، الذي يجري التحقيق في ثروته في خمس دول أوروبية على الأقل، كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي من إحدى الدول التي صودرت فيها الأصول قوله إن التجميد مرتبط بالتحقيقات مع سلامة وشقيقه.

وكان لبنان تلقى رسائل أوروبية رسمية تطلب التعاون في التحقيق المفتوح بحقّ سلامة وشقيقه وتسليم تفاصيل دقيقة تتعلق بحساباتهما غير ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصرّ على منع القضاء اللبناني من تلبية طلبات الجهات القضائية الأوروبية.