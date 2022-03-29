الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
١٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة وحلفائها بشن عملية سيبرانية واسعة النطاق ضد روسيا

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العلماء يبتكرون دواء فريدا لعلاج السكري والسمنة

المفاوض الروسي: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى للسلام

الإعلام الأمني يكشف تفاصيل ضربة استهدفت الارهابيين في كركوك

هزت الشعور بالأمن لدى الإسرائيليين.. تفاصيل جديدة حول عملية الخضيرة البطولية

استشهاد 5 مدنيين وإصابة اخرين باشتباكات في مخيم الهول

انتهاء اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول