السيسي للمنفي: مصر تدعم الحل السياسي للأزمة الليبية

العالم- مصر

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في القاهرة، مع الرئيس المصري لبحث تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد الرئيس المصري بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الليبي والمصري، مشيراً إلى جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.