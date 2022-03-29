إيران صدرت شحنة بنزين و 3 شحنات سولار خلال الشهر الأخير

العالم - إيران

وأشار سالاري في تصريح إعلامي إلى تنفيذ مشاريع لتحسين وزيادة طاقة مصافي البلاد وقال: لقد تم في فترة الحكومة الـ13 (بدأت منذ 6 اشهر) الإسراع بتنفيذ مشاريع مصافي التكرير وسيجري تدشينها في العام الجديد (العام الإيراني الجديد بدأ في 21 آذار/مارس(

وأوضح أنه وفقا للخطط المرسومة هنالك نظام جديد قيد الاختبار في الوقت الحاضر لحصص الوقود، يقوم فضلا عن الدقة والسرعة بتحديث مواجهة تهريب الوقود أيضا.

واعتبر توفير الوقود للمحطات في الشتاء من التحديات التي كانت قائمة أمام صناعة التكرير والتوزيع خلال الأشهر الستة الماضية وقال: أن التخطيط لتزويد المحطات بالوقود في الشتاء قد جرى في حين أن قسما من طاقة المحطات الكهرومائية لم تكن في المدار العام الماضي بسبب الجفاف وقلة الأمطار.

وأوضح بأن استهلاك الكهرباء كان قد ازداد إلى حد ما بسبب إنتاج العملة الرقمية وكان من الضروري الحيلولة دون انقطاع الكهرباء عبر إيصال الوقود للمحطات بصورة مستديمة وفي الوقت المناسب.

وأشار سالاري إلى أن تخزين الوقود في البلاد هو الآن في ظروف جيدة وأضاف: فضلا عن توفير الحاجة الداخلية للوقود في البلاد فقد قمنا خلال هذه الفترة بإنجاز الالتزامات المتعلقة بصادرات الوقود حيث صدرنا عدة شحنات جديدة.

وقال: لقد قمنا خلال الشهر الماضي بتصدير شحنة من البنزين و 3 شحنات من السولار.