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ليلة ليلاء في مخيم الهول بسوريا

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

هاجم ارهابيو داعش الوهابية مخيم الهول في الحسكة شمال سوريا الذي يضم أسرى داعش الوهابية وعوائلهم. وقال مصادر المحلية إن الهجوم بدأ مع انفجار ثم اشتباكات مسلحة، مضيفة أن ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكيا، طوقت القسم الخامس ضمن المخيم في محاولة لإعادة السيطرة وضبط الانفلات.

العالم - خاص بالعالم

ولم تنفع كل نقاط التفتيش والأسوار التي أقامتها ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية على مداخل مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة شرقي سوريا، في محاولة لضبط الوضع الأمني المتفلت في المخيم.

فكل ذلك لم يحد من اندلاع اشتباكات عنيفة ضمن القطاعين الرابع والخامس في المخيم، تخللها تفجير عند مدخل القسم الخامس، في محاولة من ارهابيي داعش الوهابية للسيطرة على القطاعين.

ليلة ليلاء عاشها المخيم في ظل معركة مسلحة دارت بين قوات "قسد" و"الاسايش" من جهة وعناصر جماعة داعش ا لوهابية من جهة اخرى، اسفرت عن قتلى وجرحى.

"قسد" قالت انها قتلت داعشيا حاول تفجير نفسه في ظل اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.

مصادر محلية قالت إن الاشتباكات جاءت على خلفية محاولة الجماعة الارهابية احداث تفجيرات داخل المخيم، الذي يضم أسرى جماعة داعش الوهابية وعوائلهم.

تعزيزات أمنية وعسكرية ارسلتها قسد إلى أطراف المخيم لفرض طوق أمني، وبدأت بعمليات دهم واعتقال ضمن القسمين الرابع والخامس، شملت عددا كبيرا من النساء والأطفال، ومحاصرة مجموعة مسلحة داخل القسم الخامس، تزامن ذلك مع فرض حظر تجول كلي لجميع الأقسام في المخيم.

وكانت قسد اتخذت إجراءات أمنية بالمخيم، منذ الهجوم الذي شنه ارهابيو داعش الوهابية على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة قبل نحو شهرين واستمر لعدة ايام، ما ادى الى فرار عدد من ارهابيي الجماعة.

وسبب الاجراءات اعتبار المخيم أحد أكثر الأهداف رجحانا، بأن يكون ملاذا للفارين، لا سيما وأنه تعرض سابقا لحالات اختراق سابقة من قبل ارهابيي داعش، ووقعت فيه اربع عشرة عملية اغتيال خلال العام الجاري، ما قد يعني ان كل تدابير "قسد" لم تمنع الارهابيين من ممارسة ارهابهم، ومواصلة نشر الرعب بين القاطنين داخل المخيم.

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