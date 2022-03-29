اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى للسلام

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وقال ميدينسكي للصحفيين: "المفاوضات كانت بناءة. تلقينا مقترحات من الجانب الأوكراني لدراستها، وموقفهم تمت صياغته بصورة مفهومة لإدراجه في الاتفاق. سيتم النظر في هذه المقترحات في المستقبل القريب، وسيتم إبلاغ الرئيس بها، وسنقدم ردا مناسبا".

وتابع رئيس الوفد الروسي: "بعد محادثة اليوم الهادفة، اتفقنا ونقترح حلا يكون بموجبه اجتماع رئيسا الدولتين ممكنا بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وزراء الخارجية. علاوة على ذلك، في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل المعاهدة، من الممكن مناقشة الفروق الدقيقة والتفاصيل السياسية".

وتأتي تصريحات ميدينسكي، بعد انتهاء اليوم الأول من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة اسطنبول التركية.

وكان رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني اعلن عن احتجاج بلاده على مقاطع الفيديو التي تظهر التعذيب والتنكيل بأفراد الجيش الروسي.

وأكد الجانب الأوكراني المشارك في المفاوضات أنه سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطين في حال تم القبض عليهم، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.