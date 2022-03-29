الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
١٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المفاوض الروسي:

اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى للسلام

اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى للسلام
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا اقترحت أن الاجتماع بين بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى لمعاهدة السلام من قبل وزراء الخارجية.

العالم ـ أوروبا

وقال ميدينسكي للصحفيين: "المفاوضات كانت بناءة. تلقينا مقترحات من الجانب الأوكراني لدراستها، وموقفهم تمت صياغته بصورة مفهومة لإدراجه في الاتفاق. سيتم النظر في هذه المقترحات في المستقبل القريب، وسيتم إبلاغ الرئيس بها، وسنقدم ردا مناسبا".

وتابع رئيس الوفد الروسي: "بعد محادثة اليوم الهادفة، اتفقنا ونقترح حلا يكون بموجبه اجتماع رئيسا الدولتين ممكنا بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وزراء الخارجية. علاوة على ذلك، في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل المعاهدة، من الممكن مناقشة الفروق الدقيقة والتفاصيل السياسية".

وتأتي تصريحات ميدينسكي، بعد انتهاء اليوم الأول من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة اسطنبول التركية.

وكان رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني اعلن عن احتجاج بلاده على مقاطع الفيديو التي تظهر التعذيب والتنكيل بأفراد الجيش الروسي.

وأكد الجانب الأوكراني المشارك في المفاوضات أنه سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطين في حال تم القبض عليهم، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

روابط ذات صلة

انتهاء اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول

أردوغان: حان الوقت لأن تأتي المفاوضات الروسية الأوكرانية بنتيجة

آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العلماء يبتكرون دواء فريدا لعلاج السكري والسمنة

المفاوض الروسي: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع على الأحرف الأولى للسلام

الإعلام الأمني يكشف تفاصيل ضربة استهدفت الارهابيين في كركوك

هزت الشعور بالأمن لدى الإسرائيليين.. تفاصيل جديدة حول عملية الخضيرة البطولية

استشهاد 5 مدنيين وإصابة اخرين باشتباكات في مخيم الهول

انتهاء اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول