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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية التركي: لمسنا تقاربا بين الطرفين الروسي والأوكراني في مفاوضات اليوم
كبير المفاوضين الروس: روسيا ستدرس مقترحات أوكرانيا وسيتم إطلاع الرئيس بوتين عليها
رئيس الوفد الروسي في ختام الجولة الأولى من محادثات اسطنبول: المفاوضات مع أوكرانيا كانت بنّاءة
وزير الخارجية التركي: لم يتم الاقتراب من التفاهم في أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بقدر ما تم التوصل إليه اليوم
وزير الخارجية التركي: يمكن القول ان المفاوضات الروسية الاوكرانية بدأت تثمر
الدفاع الروسية: قررنا تخفيض عملياتنا القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا من أجل تهيئة ظروف مؤاتية لمواصلة المفاوضات
رويترز: وزير الحرب الإسرائيلي يجتمع مع ملك الأردن في عمان غداة قمة النقب
أ ف ب: زيلينسكي يؤكد مقتل 7 مدنيين على الاقل واصابة 22 في هجوم ميكولايف
زيلينسكي: الحصار الروسي لمدينة ماريوبول الساحلية يشكّل جريمة ضد الانسانية
مصادر عبرية: وزير الحرب في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس يلتقي مع الملك الأردني في العاصمة عمّان اليوم
رئيس الوفد الروسي في ختام الجولة الأولى من محادثات اسطنبول: المفاوضات مع أوكرانيا كانت بنّاءة
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش
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