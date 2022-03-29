إحياء يوم الأرض وسط قطاع غزة

العالم - فلسطين

وأكد رئيس بلدية النصيرات، أن ذكرى يوم الأرض تجدد تمسك الفلسطيني بأرضه في الصراع مع الاحتلال، مشيراً إلى أن تواصل عمليات المقاومة شمال وجنوب فلسطين تعد رسالة قوية لتمسك الفلسطيني بأرضه.



وأضاف:"الأرض الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها، وهي أحد الثوابت الفلسطينية وجوهر الصراع مع الاحتلال منذ نكبة فلسطين وحتى اليوم، وخيار المقاومة يجدد حماية الحق الفلسطيني".



أما نبيل وشاح، رئيس لجان الأحياء ببلدية مخيم النصيرات، فقال في كلمته إن خيار الاحتلال الذي راهن على نسيان الحق الفلسطيني بالتقادم فشل على مدى الصراع.



وأشار أن الفلسطيني في كل مكان من فلسطين يتحدى الاحتلال بالمقاومة المستمرة ويرسم ملامح معركة مستمرة فوق الأرض الفلسطينية شمال وجنوب فلسطين التاريخية.



وتخلل الحفل فقرات وعروض فنية رفع فيها المشاركون العلم الفلسطيني مجددين دعمهم للحقوق الفلسطينية، وتمسك الفلسطيني بأرضه في ذكرى يوم الأرض.

في السياق، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية "إن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين ولن تستطيع آلة البطش والإجرام الإسرائيلية أن تُثنى عزيمةَ الشعب الفلسطيني بالمضي على طريق الجهاد والمقاومة كخيارِ وحيد من للتحرير والعودة".

ودعت الفصائل في بيان صحفي عقب اجتماعها الدوري الثلاثاء وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل في ذكرى يوم الأرض الخالد.