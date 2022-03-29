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رويترز: رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي يجري محادثات مع الملك عبد الله في الأردن غدا الأربعاء

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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