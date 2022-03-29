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الدفاع الروسية: قررنا خفض عملياتنا القتالية في اتجاهي كييف وتشيرنيهيف

الدفاع الروسية: قررنا خفض عملياتنا القتالية في اتجاهي كييف وتشيرنيهيف
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ قرار بتقليص كبير للنشاط العسكري في اتجاهي كييف وتشيرنيهيف.

العالم ـ أوروبا

وأضاف: "المفاوضات بشأن إعداد اتفاق الحياد والوضع غير النووي لأوكرانيا تمضي بشكل جيد، وكذلك بشأن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وتابع: "تمت مراعاة المبادئ التي نوقشت خلال اجتماع اليوم من قبل وزارة الدفاع في الروسية من أجل زيادة الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف اللازمة لمزيد من المفاوضات وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الموافقة على توقيع الاتفاقية، وتم اتخاذ قرار لتقليص العمليات العسكرية في اتجاه كييف وتشرنيغوف".

وأضاف فيما يخص التعامل مع الأسرى: "أود أن أخاطب ممثلي أوكرانيا وأدعو أوكرانيا إلى الامتثال الصارم لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية لأسرى الحرب. ندعو إلى القضاء التام على ممارسة التعذيب ضد أسرى الحرب الروس، وندعو الجانب الأوكراني إلى اتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه الممارسة".

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