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المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تجسسية (سكان إيغل) أمريكية الصنع في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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