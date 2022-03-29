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الرئيس العراقي يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ العلاقات الثنائية

الرئيس العراقي يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ العلاقات الثنائية
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، مع وزير خارجية لوكسمبورغ السيد جان أسيلبورن تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي والإشارة إلى العلاقة المتميزة بين الجانبين، ومناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورغ وأوروبا، وقضية النازحين داخل العراق وخصوصا الايزيديين".

واضاف انه "تم بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلّفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنها العراق، والتأكيد على ضرورة الركون للحوار ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم والأمن الدوليين".

واشار البيان الى ان "الوزير جان أسيلبورن أكد من جانبه وقوف بلده إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعد".

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الرئيس العراقي يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ العلاقات الثنائية