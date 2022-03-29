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السيسي يناقش ووزير خارجية قطر مسار العلاقات بين القاهرة والدوحة

السيسي يناقش ووزير خارجية قطر مسار العلاقات بين القاهرة والدوحة
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مسار العلاقات المصرية ـ القطرية.

العالم- مصر

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي"أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حسب تعبيره".

و أكد الرئيس المصري في هذا الخصوص،" ارتباط أمن الخليج " الفارسي " بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم لدولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وثمن وزير الخارجية القطري، "دور مصر المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدما بالعمل العربي المشترك على حد زعمه".

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