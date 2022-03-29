فطريات بحرية يمكنها تحليل البلاستيك

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اكتشف باحثون من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نوعاً من الفطريات البحرية يمكنها أن تحلل البولي إيثيلين وأنواعاً أخرى من البلاستيك بكفاءة.

وهذه الفطريات لها القدرة على تحليل بعض المواد البلاستيكية إلى قطع خلال أسبوعين فقط، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.



ووق الوكالة الصينية، فقد جمع فريق البحث بقيادة سون تشاو مين ما يزيد على 1000 قطعة من النفايات البلاستيكية من المياه الساحلية بالقرب من شاطئ مدينة تشينغداو منذ عام 2016، ليجدوا النوع المذكور من الفطريات في عينة واحدة من البلاستيك، حيث يمكنها أن تعمل على تقليص البلاستيك وتغيير لونه وتحويله إلى شظايا صغيرة في غضون أربعة أشهر تقريباً.



وهنا، قال سون إنه تم التأكد من أن هذا النوع من الفطريات يمكنه أن يُظهر كفاءة تحلل تبلغ حوالى 95 في المئة وهو غير ضار بالبيئة.



وقام الباحثون بتحسين ظروف الاستزراع وكفاءة التحلل للفطريات، فيما يمكن أن يتحلل بولستر البولي يوريثان والبلاستيك القابل للتحلل إلى شظايا في غضون أسبوعين بواسطة تلك الفطريات.



وتقدم فريق البحث بطلب للحصول على براءة اختراع وطنية لنتائج دراستهم.



والجدير بالذكر، بأن أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تتدفق إلى المحيط كل عام لتتحول إلى مواد بلاستيكية دقيقة تدخل السلسلة الغذائية العالمية، ما يشكّل تهديداً كبيراً للنظام البيئي البحري.



وفي هذا الصدد، أشار سون إلى أن الفطريات البحرية تعتبر مرشحاً واعداً لتحليل البلاستيك وقد تقدّم حلولاً جديدة للتلوث البلاستيكي العالمي.