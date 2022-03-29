بالفيديو.. المنتخب الإيراني يفوز على نظيره اللبناني في تصفيات مونديال قطر

العالم - إيران

وفي الدقيقة 43 سجل سردار آزمون الهدف الإيراني الأول من خلال تسلل إلى خلف الدفاع اللبناني، وفي الدقيقة 72 وعبر تمريرة طويلة استطاع عليرضا جهانبخش من تحقيق الهدف الإيراني الثاني.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني الايراني كالتالي: علي رضا بیرانوند، حسین کنعاني ‌زادكان، سید مجید حسیني، صادق محرمي، أمید نورأفکن، سعید عزت اللهي، أحمد نوراللهي، علي رضا جهانبخش، اللهیار صیادمنش، علي قلي ‌زاده، سردار آزمون.

كما جاءت تشكيلة منتخب لبنان لهذه المباراة كالتالي: مصطفى مطر، ماهر صبرا، حسين الدر، نور منصور، جوان العمري، حسين الزين، محمد علي دهيني، جهاد أيوب، محمد حيدر، هلال الحلوة، محمد قدوح.

وكانت إيران وكوريا الجنوبية قد تاهلتا إلى نهائيات المونديال في جولات سابقة.

وجرت الثلاثاء أيضا مبارتان أخريان، الأولى بين الإمارات وكوريا الجنوبية والثانية بين العراق وسوريا.