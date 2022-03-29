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إيران وأرمينيا تطوران العلاقات الثنائية في مجال الطاقة

إيران وأرمينيا تطوران العلاقات الثنائية في مجال الطاقة
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان مع مستشار رئيس وزراء أرمينيا آرتاشس تومانیان.

العالم - إيران

وأشار محرابيان خلال اللقاء إلى العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين وقال: إن الحكومة الحالية تؤكد على تطوير العلاقات مع الدول الجارة وبناء عليه فإن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا.

ولفت محرابيان إلى طاقات البلاد، مؤكدا على توفير الظروف للقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

كما استعرض طاقات الشركات الإيرانية الناشطة في قطاع الخدمات الفنية والهندسية وتوسع أنشطة هذه الشركات في مختلف أنحاء العالم وكذلك في مجال عمليات البناء والتصليح في محطات الطاقة وإنشاء محطات الطاقة الكهرومائية وأمور أخرى، مقترحا عقد اجتماعات ثنائية للتعريف بطاقات وإمكانيات التعاون بين البلدين بحضور الناشطين الاقتصاديين فيهما وتوفير أرضية التعاون للناشطين الاقتصاديين أكثر فأكثر.

وأكد الطرفان على تطوير العلاقات في قطاع الطاقة وإزالة العقبات من أجل توفير الأرضية للمزيد من التعاون بين البلدين.

وأكد محرابيان وتومانيان على التنسيق لعقد الاجتماع الـ17 للجنة التعاون المشترك بين إيران وأرمينيا المقرر عقده باستضافة الجانب الأرميني خلال الفترة من 10 إلى 13 أيار/مايو القادم، واعتبرا هذا الاجتماع مهما لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

من جانبه بحث أرتاشس تومانيان في اللقاء، التعاون الثنائي والقرارات البناءة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بین البلدین في مجال الطاقة.

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