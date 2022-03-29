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رئيس الوفد الروسي المفاوض: مقترحات كييف تتضمن حصولها على ضمانات أمنية مقابل خلوها من الأسلحة النووية

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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