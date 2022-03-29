الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية البلجيكية: طرد 21 دبلوماسيا روسيا بتهمتي التجسس وتهديد الأمن

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

إيران وأرمينيا تطوران العلاقات الثنائية في مجال الطاقة

بشرى سارة.. سوريا.. زيادة المكافآت الشهرية للأطباء وفنيي التخدير

ما سر غياب الأردن عن قمتي شرم الشيخ والنقب؟!

المنفي والسيسي يتفقان على هذه النقاط بشأن ليبيا

بالفيديو.. المنتخب الإيراني يفوز على نظيره اللبناني في تصفيات مونديال قطر