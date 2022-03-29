تواصل عملية التسوية في دير الزور والرقة

العالم - سوريا

وفي مركزي السبخة ودبسي عفنان أشارت سانا إلى أنه في اليوم الثالث لافتتاحه استقبل مركز دبسي عفنان بريف المحافظة الغربي عدداً من المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم حيث عبر عدد منهم عن ارتياحهم وشكرهم لجميع من ساهم بهذه التسوية من وجهاء وجهات مختصة لأنها الطريق السليمة لإعادتهم إلى مناطقهم وذويهم لممارسة حياتهم الطبيعية فيها وإعادة بناء ما دمرته الحرب العدوانية على بلدهم.

ولفتت إلى أن لجنة التسوية في مركز السبخة بالريف الشرقي استقبلت اليوم عدداً من المطلوبين وسوت أوضاعهم حيث دعا عدد منهم جميع المشمولين بالتسوية إلى المسارعة وتسوية أوضاعهم وممارسة واجباتهم تجاه بلدهم وأهلهم في تكريس الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

وأفادت بأن “عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور مستمرة وسط إقبال جيد من المشمولين بها وارتياح كبير بين الأهالي الذين يتعاونون مع الجهات المختصة ووجهاء العشائر لتكريس الأمان والاستقرار في مناطقهم المحررة من الإرهاب”.

وأشار عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى أن التسوية فرصة للعودة والمساهمة بإعادة الإعمار وخدمة الوطن حيث أكد محسن الرحيم وساجد الفزاع ونورس الأمين أنهم قدموا من منطقة الجزيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى قراهم ويزرعوا أراضيهم.

وبين نواف الحمد أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية واليوم فتحت أمامه وجميع المتخلفين فرصة ثمينة لتسوية وضعهم والالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

ودعا بكر العراب جميع المطلوبين للانضمام إلى عملية التسوية والاستفادة من هذه الفرصة الثمينة والتي تعكس إرادة الدولة لإعادة كل من ضل الطريق إلى جادة الصواب.