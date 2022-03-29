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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أ ف ب: ايرلندا تعلن طرد أربعة دبلوماسيين روس
الخارجية البلجيكية: طرد 21 دبلوماسيا روسيا بتهمتي التجسس وتهديد الأمن
ا ف ب: هولندا ستطرد 17 روسيًا بتهمة التجسس
رئيس الوفد الروسي المفاوض: أوكرانيا تطالب ببلورة قرار موسكو النهائي في لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والاوكراني
رئيس الوفد الروسي المفاوض: كييف تطلب أن لا تعارض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس الوفد الروسي المفاوض: أوكرانيا ترفض نشر قواعد عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات على أراضيها دون موافقة روسيا
رئيس الوفد الروسي المفاوض: مقترحات كييف تتضمن تخليها عن إمكانية استعادة شبه جزيرة القرم ودونباس عسكريا
الحكومة البولندية تعلن موافقتها على مشروع قانون يسمح بفرض حظر على واردات الفحم من روسيا
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش
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