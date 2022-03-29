البرهان في القاهرة غدا الأربعاء: أمن البحر الأحمر وسد النهضة

العالم- السودان

وسيناقش في هذه القمة القضايا الثنائية، والأزمة السياسية في البلاد، وقضية سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب ملف أمن منطقة البحر الأحمر، بحسب ما كشفت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد".

وأكدت المصادر، التي تحفظت عن ذكر هويتها، أن البرهان سيجري زيارة غداً الأربعاء إلى القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن أجندة اللقاء تتضمن بحث الأزمة السياسية في السودان، والتحركات التي تقوم بها القاهرة، من أجل التوصل إلى حلول تنهي تلك الأزمة، في ضوء تواصلها، أخيراً، مع مكونات المشهد السوداني.

وبحسب المصادر أيضاً "إن البرهان سيبحث مع السيسي أيضاً مجموعة من الملفات الإقليمية، محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي مقدمها ملف أمن منطقة البحر الأحمر وتنسيق الجهود العسكرية بين البلدين في هذا الإطار".

كما كشفت المصادر أن ملف أزمة سد النهضة الأثيوبي سيتصدر المشاورات بين السيسي والبرهان، مشيرة إلى أن الفترة الراهنة تشهد تنسيقاً مصرياً سودانياً من أجل إنهاء النهج الإثيوبي والمماطلة التي تتعمدها أديس أبابا، لعدم الذهاب إلى مفاوضات تسفر عن التوصل لحل ملزم يضمن مصالح دولتي المصب.