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رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: لا علاقة بين إعلان استعدادنا للحوار في دولة محايدة وبين ما يتم الترتيب له في الرياض

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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