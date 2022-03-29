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مجلس علماء فلسطين في لبنان يدين 'قمة النقب'

مجلس علماء فلسطين في لبنان يدين 'قمة النقب'
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس علماء فلسطين القمة التطبيعية التي عقدت في النقب لحماية الكيان الصهيوني، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومشاعر الشعوب العربية والإسلامية مستنكرا أنواع التطبيع.

العالم _ لبنان

وفي بيان اليوم الثلاثاء إثر اجتماعه الدوري، أكد المجلس في ذكرى يوم الارض التمسك بالثوابت والحقوق ونهج المقاومة ووحدة الصف وحق العودة حتى تحرير كل فلسطين من براثن الكيان الصهيوني.

وحيَّا المقاومين الأبطال الذين نفذوا العمليات الجهادية في فلسطين وآخرها عملية الخضيرة، الذين بدمائهم أسقطوا كل المشاريع التطبيعية، داعيًا إلى توحيد كل الجهود والطاقات لمجابهة مشاريع التطبيع وما ينتج عنها من قرارات ومؤتمرات.

في السياق، دان تجمع علماء جبل عامل في بيان، لقاء الذل والعار الذي انعقد في فلسطين المحتلة النقب، برعاية أميركية وبحضور ممثلين عن أنظمة الخزي العربية.

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