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القناة 12 الإسرائيلية: مقتل المهاجم المشتبه به بهجوم تل أبيب

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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