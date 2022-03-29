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القناة 13 العبرية: خلية من ثلاثة مسلحين من يعبد في شمال الضفة وصلت بني براك قتل أحدهم في مكان الحادث وتم تحييد الآخر وتجري مطاردة للثالث

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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