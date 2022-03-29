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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية: خروج مسيرة عفوية في جنين احتفاءً بعملية "تل أبيب" وسط هتافات للمقاومة
القناة 13 العبرية: خلية من ثلاثة مسلحين من يعبد في شمال الضفة وصلت بني براك قتل أحدهم في مكان الحادث وتم تحييد الآخر وتجري مطاردة للثالث
الجبـهة الشعـبية: عملية بني براك البطولية برهان جديد على تمسك شعبنا بنهج المقاومة الشاملة ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بمنفذها
مصادر فلسطينية: توزيع الحلويات وسط مدينة جنين احتفاءً بعملية تل أبيب التي نفذها الشاب ضياء حمارشة من يعبد
مراسل العالم: وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس يجري مشاورات مع رئيس هيئة الاركان ورئيس الشاباك
مراسل العالم: منفذ العملية في شرق تل أبيب هو الأسير المحرر ضياء حمارشة من يعبد في جنين وكان معتقلا لدى كيان الاحتلال
لجان المقاومة في فلسطين: نبارك العملية البطولية في"حي بني براك بتل أبيب" والتي تشكل فشلا وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية للعدو الصهيوني
مسؤول المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية في غزة أحمد خريس: المجد للمقاومة التي تبعث من جديد بالداخل من عملية بئر السبع للخضيرة والان تل ابيب
القناة 11 الإسرائيلية: المهاجم هو فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين في شمال الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعقد بعد قليل مشاورات أمنية بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية
مصادر فلسطينية: خروج مسيرة عفوية في جنين احتفاءً بعملية "تل أبيب" وسط هتافات للمقاومة
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش
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