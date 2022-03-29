حماس: الرَّد على جرائم الاحتلال وإرهابه حقٌّ مشروع لكلّ أبناء شعبنا

العالم-فلسطين

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، “أنَّ كل العمليات البطولية التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.

وقالت: “إنَّنا حذّرنا الاحتلال مراراً من مغبّة تصعيد انتهاكاته وجرائمه، فشعبنا الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، وسيتصدّى لإرهابه بكلّ الوسائل، وسيحمي قدسه وأقصاه وكامل أرضه المحتلة، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، التي ستتواصل ردعاً للاحتلال، وكبحاً لجماح عدوانه، حتّى رحليه عن أرضنا”.

وقتل خمسة “إسرائيليين” وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب “تل أبيب”.

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي “بني براك ورمات جان”.