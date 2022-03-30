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دخول وقف العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي داخل اليمن حيز التنفيذ ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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