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تحالف العدوان يؤكد أن قرار وقف العمليات العسكرية محاولة للوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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