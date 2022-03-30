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الإعلام الأمني يعلن النتائج الأولية لعملية الإرادة الصلبة

الإعلام الأمني يعلن النتائج الأولية لعملية الإرادة الصلبة
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، نتائج اليوم الأول من عملية الإرادة الصلبة، فيما أشارت إلى العثور على أعتدة ومتفجرات وأوكار للإرهابيين.

العالم - العراق

وذكرت الخلية، في بيان، أن "نتائج عملية الإرادة الصلبة التي انطلقت صباح الثلاثاء، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، الصفحة الأولى من عملية "الإرادة الصلبة" والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش، العثور على عجلتين مفخختين ومنزلين مفخخين و8 عبوات ناسفة".

وأضافت: "كما أسفرت عن العثور على وكرين للإرهابيين و12 كيلو غراما من مادة C4 و3 قداحات تفجير وحشوتي قاذفة RBG7 وكمية من الأسلاك الشائكة"، مؤكدة أن "العملية لاتزال مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة".

وتابعت الخلية، أن "العمليات الامنية مستمرة لقطعاتنا الأمنية في الوقت والزمان الذي تختارها وستكون نتائجها مثمرة لانهاء تواجد العصابات الإرهابية والإجرامية وتطهير الأراضي من دنسها".

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