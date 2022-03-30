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جولة "جس النبض" للمبعوث الأممي بشأن قضية الصحراء

جولة
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تطرقت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية إلى نشاطات ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، مشيرة إلى أنه وصل لإبلاغها بمستجدات الملف.

العالم - المغرب

ورأت الصحيفة المغربية أن دي ميستورا، رفع بذلك "من إيقاع جولاته الميدانية الهادفة إلى جس نبض الأطراف الدولية المعنية بالنزاع".

وأفيد في هذا السياق بأن المبعوث الأممي التقى "باللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث في وزارة خارجية المملكة المتحدة، يوم الإثنين، حيث أعربَ الأخير عن دعم البلد الأوروبي لجهود استئناف المسار السياسي المتوقف منذ مدة طويلة".

ولفتت "هسبريس" إلى أن أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، جدد "ثبات موقف واشنطن بخصوص قضية الصحراء المغربية قبل حلوله بالرباط، إذ أكد أن (الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا)" حسب تعبيره.

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