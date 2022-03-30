حملة اعتقالات مكثفة بمناطق مختلفة بالضفة

العالم - فلسطين

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين المحررين عدنان حمارشة ونجله عمر، بعد تفتيش عنيف لمحتويات المنزل في بلدة يعبد، وأفرجت عن الأخير لاحقاً.

ومن البلدة نفسها، طالت الاعتقالات الشابين ربيع حمارشة ومهدي حمارشة، بعد اقتحام المنطقة، إضافةً للشاب قدري الغوادرة من بير الباشا قرب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محسن محمد محسن، من بيت أمر شمال المدينة، والشابين حمودة سعود، ومحمد غازي زعاقيق من البلدة نفسها، لكنهما اعتُقِلا على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الفتية خالد مراد اشتيوي، طارق حكمت شتيوي، مجدي ماجد جمعة، عوض منصور عبيد من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية خلال اقتحام ومداهمة البلدة صباحاً.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود سناقرة خلال مداهمة مخيم بلاطة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بعد اقتحامها المحافظة، وهم طارق عبيات، حسين عبيات، محمد الشويكي، آية الله محمد شحادة.

وفي رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة دهم أسفرت عن اعتقال محمد ماجد حسن صدام ساهر البرغوثي من بيت ريما شمالاً، وعلي مصطفى عطا، يوسُف ناصر عطا من دير أبو مشعل غرباً.