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حزب الله يوجه تحية للشعب الفلسطيني ولمجاهديه ويحييهم على مواصلة الجهاد لطرد المحتل الإسرائيلي

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-03-2022

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