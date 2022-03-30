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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الإعلام العبري يتحدث عن عملية طعن في القدس المحتلة وإطلاق النار على منفذ العملية
حماس في ذكرى يوم الأرض تؤكد على بقاء الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض والقدس بكلّ الوسائل حتى التحرير
محمد البخيتي: إذا لم يرفع تحالف العدوان الحصار عن اليمن فإن إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية غير مجد
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: من حق أفغانستان أن يولي لها العالم اهتماما
حزب الله: كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني
حزب الله يوجه تحية للشعب الفلسطيني ولمجاهديه ويحييهم على مواصلة الجهاد لطرد المحتل الإسرائيلي
تحالف العدوان يؤكد أن قرار وقف العمليات العسكرية محاولة للوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن
دخول وقف العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي داخل اليمن حيز التنفيذ ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي
مصادر فلسطينية: خروج مسيرة عفوية في جنين احتفاءً بعملية "تل أبيب" وسط هتافات للمقاومة
القناة 13 العبرية: خلية من ثلاثة مسلحين من يعبد في شمال الضفة وصلت بني براك قتل أحدهم في مكان الحادث وتم تحييد الآخر وتجري مطاردة للثالث
الإعلام العبري يتحدث عن عملية طعن في القدس المحتلة وإطلاق النار على منفذ العملية
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
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