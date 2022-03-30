الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

’التايمز’: جونسون يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة ’أكثر فتكا’

’التايمز’: جونسون يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة ’أكثر فتكا’
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "التايمز" عن مصادر، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ مجلس الوزراء أنه يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة "أكثر فتكا".

العالم - أوروبا

وبحسب الصحيفة، لم يحدد جونسون نوع الأسلحة التي يمكن أن تزود لندن بها كييف، فيما ذكر مصدر في الدوائر الدفاعية للصحيفة أن أوكرانيا بحاجة إلى "قوة نيران بعيدة المدى"، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.

بالعلاقة مع هذا الأمر، علقت الصحيفة قائلة إن مثل هذه الأسلحة تتطلب تدريبا إضافيا، وتخشى الحكومة البريطانية أيضا من حدوث تصعيد.

وتشير الصحيفة إلى أن "أنظمة العيارات الأكبر" تتطلب تدريب جنود أوكرانيين في البلدان المجاورة.

وتلفت "التايمز" إلى أن أحد خيارات التوريد يتمثل في نظام المدفعية ذاتية الدفع "أس-90 فيكرز"، إلا أنه يشار مع ذلك إلى أن هذه الأنظمة قديمة بالفعل، في حين أن "أنظمة المدفعية ذات العيار الأكبر" ستتطلب تدريب الجنود الأوكرانيين في البلدان المجاورة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق بأن توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا من قبل الغرب أمر غير مسؤول، وتوزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.

ومن جانبه، أكد في وقت سابق، سيرغي رودسكوي، رئيس قسم العمليات الرئيس في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة خطأ، فهو يزيد الخسائر، لكنه لن يؤثر على نتيجة العملية.

روابط ذات صلة

سفير موسكو بواشنطن يفند الادعاءات بشأن تهديد سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

دول أوروبية تعلن طرد دبلوماسيين روس

بريطانيا تعلق على إعلان روسيا خفض العمليات القتالية شمال أوكرانيا

شويغو يحذر من تسليم الغرب الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-03-2022

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى : تأجيل موعد رفع قوائم الأسرى

ميقاتي يهدد بالاستقالة لحماية سلامة

شاهد.. بدء وقف اطلاق النار من جانب التحالف السعودي

’التايمز’: جونسون يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة ’أكثر فتكا’

مسؤول أمريكي سابق: واشنطن ستواصل افتعال مشاكل مع موسكو حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف