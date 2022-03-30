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اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى : تأجيل موعد رفع قوائم الأسرى

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى : تأجيل موعد رفع قوائم الأسرى
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن "عبدالقادر المرتضى"، "إن موعد رفع قوائم الأسرى كان مقررا اليوم حسب الاتفاق، لكن تم إبلاغنا بأن الطرف الآخر غير جاهز".

العالم - الیمن

وأضاف المرتضى في تغريدة على حسابه بتويتر: "كنا جاهزين وأبلغنا الأمم المتحدة بجهوزيتنا، لكن للأسف أبلغونا بأن الطرف الآخر غير جاهز وقد طلبوا مهلة أسبوع".

وعبر عن أمله في أن يتم الالتزام بالاتفاق كما هو.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى أوضح في تصريح له الاثنين، أنه إذا تم التوافق على كشوف الأسرى سيكون هناك دعوة من الأمم المتحدة لعقد جولة لإتمام الصفقة ثم التنفيذ عبر الصليب الأحمر، لافتا إلى أن المفاوضات على الصفقة الحالية والتي تشمل (2223) أسيرا من الطرفين استمرت لـ 4 أشهر عبر الأمم المتحدة.

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اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى : تأجيل موعد رفع قوائم الأسرى

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