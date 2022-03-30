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السودان.. شروط "الحرية والتغيير" للحديث عن حل سياسي

السودان.. شروط
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

رفض المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير السوداني، الحديث عن عملية سياسية تحقق الحكم المدني الديموقراطي، دون تحقيق إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية. 

العالم - السودان

وناقش المكتب أمس الثلاثاء، في اجتماع دوري، تقرير ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة "فولكر بيرتس" الذي قدمه لمجلس الأمن في ٢٨ مارس ٢٠٢٢م.

وأشاد بيان للمكتب بالموقف الواضح والصريح لممثل البعثة الأممية من انقلاب ٢٥ أكتوبر وضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي والإدانة الصريحة لانتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها القتل والاغتصاب والاعتقالات وغيرها من الانتهاكات.
وجدد دعمه للعملية السياسية التي ابتدرتها البعثة الأممية بمشاركة الاتحاد الافريقي، وإقامة سلطة مدنية ديموقراطية، والتوافق على مرجعية دستورية، تحدد الفترة الانتقالية ومهامها، ومتطلبات إدارة الانتخابات العامة بما يحقق لها النزاهة والمشاركة.

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