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حسين سلامة: غزو أميركا للعراق وأفغانستان واحتلالها لأغلب الشعوب في المنطقة هي أول الغزاة في القرن الـ 21

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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