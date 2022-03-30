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وزارة الصحة تسجل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وزارة الصحة تسجل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، 49 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران؛ ليبلغ اجمالي ضحايا هذا الوباء على صعيد البلاد 140 الفا و 158شخصا.

العالم - ايران

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، سجلت الصحة الايرانية الفين و987 اصابة جديدة، حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الاربعاء؛ وبذلك فقد ارتفع مجموع المصابين في ايران الى 7 ملايين و159 الفا و733 شخصا.

كما لفت البيان الى تعافي 6 ملايين و868 الفا و435 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 146 مليون و884 الفا و643 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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